Роналду відмовився їхати на церемонію нагородження "Золотий м'яч-2021"

Про це повідомив авторитетний журналіст Педру Сепульведа у своєму Twitter.



Лідер англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду пропустить сьогоднішню церемонію нагородження "Золотий м'яч - 2021", яка пройде у Парижі. Причини не повідомляються, але португалець є серед номінантів на престижну нагороду.



За версією букмекерів, Мессі є беззаперечним фаворитом у боротьбі за "Золотий м'яч - 2021". Коефіцієнт на його перемогу - 1,57. Аналітики також вважають, що Роберт Левандовські має хороші шанси на виграш - 2,50. Третій у цьому рейтингу Карім Бензема - 29,0.



На перемогу Кріштіану Роналду у номінації коефіцієнт 101,0.

Церемонія вручення "Золотого м'яча - 2021" відбудеться сьогодні, 29 листопада, в театрі Шатле у Парижі. Початок о 21:30.



У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.

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