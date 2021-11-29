Роналду відмовився їхати на церемонію нагородження "Золотий м'яч-2021"
Португальський футболіст Кріштіану Роналду не буде присутній на церемонії нагородження "Золотий м'яч - 2021"
Про це повідомив авторитетний журналіст Педру Сепульведа у своєму Twitter.
Лідер англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду пропустить сьогоднішню церемонію нагородження "Золотий м'яч - 2021", яка пройде у Парижі. Причини не повідомляються, але португалець є серед номінантів на престижну нагороду.
За версією букмекерів, Мессі є беззаперечним фаворитом у боротьбі за "Золотий м'яч - 2021". Коефіцієнт на його перемогу - 1,57. Аналітики також вважають, що Роберт Левандовські має хороші шанси на виграш - 2,50. Третій у цьому рейтингу Карім Бензема - 29,0.
На перемогу Кріштіану Роналду у номінації коефіцієнт 101,0.
Церемонія вручення "Золотого м'яча - 2021" відбудеться сьогодні, 29 листопада, в театрі Шатле у Парижі. Початок о 21:30.
У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.
- Нагадаємо, 8 жовтня France Football оприлюднив імена претендентів на "Золотий м'яч".
- 5 листопада повідомлялось, що нападнику французького ПСЖ Ліонелю Мессі вже повідомили, що він виграє "Золотий м'яч - 2021".
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