Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Як тільки стали відомі результати псевдореферендуму, на ЗАЕС з'явилися кадровики Росатому. З моєї точки зору, Росатом можливо й буде контролювати станцію, але не напряму. Тобто напевно приєднають до кримської енергокомпанії всі генеруючі потужності на окупованих територіях, не тільки ЗАЕС, а і Каховську ГЕС, вітряні станції, тепло- та електроцентралі, що розташовані на Херсонщині та в окупованій частині Запорізької області, у тому числі й Запорізькі теплову електростанцію", - прокоментувала експертка з атомної енергетики.



Ольга Кошарна додала, що за останніми повідомленнями, які вона отримала з Енергодара відомо, що Запорізька теплова електростанція не працює через відсутність вугілля й окупанти туди не збираються його завозити.



"Росатом не хоче забирати під себе ЗАЕС, бо боїться санкцій. Хоча не видно санкцій від ЄС проти Росатому, тому що навіть не йдеться про заборону будівництва в Угорщині АЕС за проєктом Росатому. Стосовно, реакцій міжнародної спільноти та те, що Гроссі поїде до Москви, вже зрозуміло, що Росія з ЗАЕС самостійно не вийде. І у мене оптимізм тільки відносно ЗСУ, які є єдиною силою, що може сприяти створенню цієї безпекової зони шляхом демілітаризації та деокупації", - зауважила Кошарна.

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