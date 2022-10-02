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Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня вирушить до Києва та Москви

2 жовтня, 2022 неділя
07:42
війна з Росією ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня їде до Києва та Москви. Серед причин є також доля керівника ЗАЕС Ігоря Мурашова

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ

Приводом до візиту очільника МАГАТЕ в Україну та Росію є викрадення Росією гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та постійне зростання кількості вибухів протипіхотних мін впритул до найбільшої в Європі атомної електростанції, яка контролюється російськими військами, але керується українським персоналом.

"Візит є частиною поточних зусиль щодо якнайшвидшого впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції", - сказано у заяві.

Після отримання інформації про затримання генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова, Міжнародне агентство з атомної енергії звернулося до відповідних органів та отримало інформацію, що Ігор Мурашов перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Оскільки за забезпечення ядерної безпеки та безпеки атомної електростанції відповідає її генеральний директор, зрештою, як саме він забезпечує виконання всіх операційних процедур станції, включаючи ті, що стосуються ядерної безпеки, то таке затримання є для світу джерелом серйозного занепокоєння. Адже саме керівник покликаний блискавично зреагувати на місці на будь-яку надзвичайну ядерну ситуацію.

"Таким чином, його відсутність при виконанні обов’язків також має негайний і серйозний вплив на прийняття рішень щодо забезпечення безпеки та безпеки заводу", – процитували у заяві слова Рафаеля Гроссі, який висловив сподівання, що Ігор Мурашов все ж безпечно та швидко повернеться до своєї родини та зможе відновити свої важливі функції на заводі.

  • Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме
  • Міжнародне агентство з атомної енергії звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС

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Росія
ядерна безпека
Запорізька АЕС
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