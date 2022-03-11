Росгвардія масово затримує людей в Херсоні та області, – журналіст Констянтин Риженко
Журналіст зауважив, що окупанти захопили херсонське СІЗО та ізолятор тимчасового затримання.
"По Херсонщині є багато затримань з мітингів. В Новій Каховці не вистачає місця в ізоляторах, окупанти почали запихати людей в поліцейські гаражі й там утримувати", – сказав Риженко в етері Espreso.TV.
Риженко додав: "Зараз юридично ми не окуповані: немає військової адміністрації – немає права вводити поліцейський режим. Тому окупанти в принципі не мають ніякого права кого-небудь арештувати".
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Журналіст також зауважив: "Найчастіше окупанти арештують людей після мітингів та акцій. Під час вони просто не можуть цього зробити: як тільки окупанти витягають когось з натовпу, аби заарештувати, люди одразу б’ють Росгвардію".
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