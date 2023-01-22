Росії більше не потрібен уряд Медведчука-Януковича, ціллю стоїть повне знищення України, - Данілов
Кремль більше не робить ставку на повернення до влади в Україні підконтрольних йому політиків, а прагне цілковито знищити Україну як суверенну державу та українців як націю
Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в авторській колонці, що 22 січня 2023 року вийшла на "Українській правді".
"І якщо хтось думає, що кремль має наміри гратися в якісь формальності, типу створення маріонеткового уряду імені "Медведчука-Януковича", укладання угоди про входження до складу Союзної держави, збереження ознак державності, звертати увагу на ООН або інші міжнародні інституції та правила – забутьте про це!", - зазначив секретар РНБО.
За словами Данілова, Москва більше не хоче "прикриватися навіть фіговим листком колоніалізму".
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"Москва бажає під корінь знищувати саму Україну як історичне явище – мову, історію, культуру, носіїв української ідентичності. Тотальний і абсолютний геноцид. Тотальна війна на знищення", - наголосив Олексій Данілов.
Як вважає секретар РНБО, керівництво Росії оцінює нинішню ситуацію як "або - або":
або зовсім не буде України, або не існуватиме імперська Росія.
"Кремль знає, в іншому випадку – зникне сама росія як недобитий пережиток тиранії минулого, країна зла і насильства", - підсумував Данілов.
- Нагадаємо, глава української держави у 2010-2014 роках Віктор Янукович та очільник президентської адміністрації за Леоніда Кучми Віктор Медведчук перебувають у Росії.
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