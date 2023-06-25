Про це заявив колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв у етері Еспресо.

Він зауважив, що РФ має ще дуже багато озброєння, а також виготовляє нове, як-от дрони в Казані. Це затягуватиме воєнно-політичну ситуацію. Генерал зауважив, що не має інформації щодо обсягів виробництва, проте це добре відпрацьовують розвідки України та США.

"Загальне бачення таке, що цього потенціалу, якщо Захід не посилить іще більше допомогу Україні, на жаль, вистачить ще на досить довгий час. Хоча економіка валиться і є інші чинники, але Z-патріоти, звісно, паски позатягують, їх примусять затягнути, і вони працюватимуть цілодобово, щоб забезпечити якусь рівновагу на фронті. Але розраховувати на якесь просування власних інтересів, окрім пропагандистських заяв, російська армія вже не здатна, на мій погляд", - наголосив Альнур Мусаєв.