Росії не вигідне роздмухування війни в Україні, проте вона прагне втягувати сюди інші країни як своїх сателітів, — військовий експерт

Про це йдеться в етері Еспресо.

"Росії вигідно втягувати ті країни, які з одного боку є далекі від демократії, а з іншого є у сфері впливу агресора", – наголосив експерт.



За словами Козія, що зокрема брак ресурсів РФ провокує їх шукати “партнерів” у цій війні, саме для того Путіну необхідні невеликі країни “сателіти”: "Проте вже самій РФ ми вже бачимо сепаратистські настрої, вже є розбрат між кадирівцями й не тільки", – наголосив експерт.

Додамо, Росія має плани щодо вторгнення в Молдову, про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українському військовому керівництві. Співрозмовники видання кажуть, що російські спецслужби розглядають можливість роздмухування безпорядків і заколотів у країні. За даними джерел, українська розвідка зауважила певну активність на аеродромі Тирасполя – фактичної столиці невизнаного Придністров’я. Джерела припускають, що російські військові планують здійснити висадку повітряного десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито ті летітимуть з летовища в окупованому Криму.

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