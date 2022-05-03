Росії не вигідне роздмухування війни в Україні, проте вона прагне втягувати сюди інші країни як своїх сателітів, — військовий експерт
Ігор Козій зазначив, якщо Росія почне розпалювати війну в Україні, то РФ просто перестане існувати. Натомість путінському режиму вигідно залучати інші країни у цю війну
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Росії вигідно втягувати ті країни, які з одного боку є далекі від демократії, а з іншого є у сфері впливу агресора", – наголосив експерт.
За словами Козія, що зокрема брак ресурсів РФ провокує їх шукати “партнерів” у цій війні, саме для того Путіну необхідні невеликі країни “сателіти”: "Проте вже самій РФ ми вже бачимо сепаратистські настрої, вже є розбрат між кадирівцями й не тільки", – наголосив експерт.
- Додамо, Росія має плани щодо вторгнення в Молдову, про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українському військовому керівництві. Співрозмовники видання кажуть, що російські спецслужби розглядають можливість роздмухування безпорядків і заколотів у країні. За даними джерел, українська розвідка зауважила певну активність на аеродромі Тирасполя – фактичної столиці невизнаного Придністров’я. Джерела припускають, що російські військові планують здійснити висадку повітряного десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито ті летітимуть з летовища в окупованому Криму.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.08
Купівля 31.08Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.64Продаж 33.76
- Актуальне
- Важливе