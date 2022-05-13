Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Потім ми бачимо, як ці люди, які були змушені виїхати з Маріуполя до Росії, потрапляють дивним чином у селище Врангель, яке за три години їзди від Владивостока. Тим часом місцевий губернатор повідомляє, що там очікують ще 2 тисячі таких людей", – сказав Гармаш.



Журналіст наголосив, що в Росії бракує демографічного та трудового ресурсу на певних територіях, які давно пустують, особливо Сибір. Саме для цього зараз російські окупанти використовують українців.

"Українці завжди були для росіян "матеріалом", який заселяє Сибір. Нічого не змінилось за безліч століть…", – додав він.

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