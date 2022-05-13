Росія зацікавлена в тому, щоб виживати маріупольців на свою територію, — це трудовий ресурс, якого бракує РФ, — журналіст Гармаш
Журналіст Сергій Гармаш переконаний, що окупанти навмисно створюють у Маріуполі такі умови, щоб українці були змушені виїжджати до РФ, де їх використають для заселення пустих територій
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Потім ми бачимо, як ці люди, які були змушені виїхати з Маріуполя до Росії, потрапляють дивним чином у селище Врангель, яке за три години їзди від Владивостока. Тим часом місцевий губернатор повідомляє, що там очікують ще 2 тисячі таких людей", – сказав Гармаш.
Журналіст наголосив, що в Росії бракує демографічного та трудового ресурсу на певних територіях, які давно пустують, особливо Сибір. Саме для цього зараз російські окупанти використовують українців.
"Українці завжди були для росіян "матеріалом", який заселяє Сибір. Нічого не змінилось за безліч століть…", – додав він.
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