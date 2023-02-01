Росія 42 рази гатила по Херсонщині минулої доби, є загиблий й поранений
31 січня ворожі війська обстрілювали 42 рази Херсонську область, Херсон потерпав 8 разів
Про це передає Херсонська ОВА.
Так, російські солдати 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ та мінометів.
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Херсон армія РФ обстріляла 8 разів. Через ворожі атаки у місті пошкоджено домівки херсонців.
Минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення.
- Протягом 30 січня армія РФ гатила 54 рази по Херсонській області, Херсон обстрілювали 7 разів.
- У вівторок, 31 січня, місцевий житель підірвався на ворожій міні поблизу села Музиківка на Херсонщині.
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