Про це передає Херсонська ОВА.

Так, російські солдати 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ та мінометів.

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Херсон армія РФ обстріляла 8 разів. Через ворожі атаки у місті пошкоджено домівки херсонців.

Минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення.

Протягом 30 січня армія РФ гатила 54 рази по Херсонській області, Херсон обстрілювали 7 разів.

У вівторок, 31 січня, місцевий житель підірвався на ворожій міні поблизу села Музиківка на Херсонщині.

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