Росія активізує обстріли цивільної інфраструктури та державних об'єктів України, - Reuters
Сполучені Штати мають розвіддані про те, що Росія планує найближчим часом завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі і державних об'єктах України
Про це повідомляє Reuters.
"У нас є інформація, що Росія активізує зусилля з ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями. Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані загрозою, що зберігається, яку російські удари представляють для цивільного населення та цивільної інфраструктури", - сказав чиновник.
- Президент України Володимир Зеленський також заявив, що цього тижня окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокаціям.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 39.58Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе