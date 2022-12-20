"Росія багато років отруює ООН": Кулеба про незаконне перебування РФ в організації

Про це він заявив під час брифінгу.

"Росія багато років отруює ООН - це ні для кого не секрет. Так само як вона отруює всі міжнародні організації, в яких перебуває", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Росія незаконно займає місце члену Радбезу ООН. За словами очільника українського МЗС, у неї немає на те належних юридичних причин: вона зайняла це місце внаслідок шахрайської схеми 31 рік тому.

Кулеба повідомив, що Україна зараз готується здійснити офіційні кроки, які б довели незаконне перебування РФ у Радбезі ООН. Ці кроки повинні запустити політичний процес, який позбавив би Росію цього місця.

"Це не буде просто, це буде вкрай непросто, але настав час відвертої аргументованої розмови про узурпацію Росією місця в Радбезі ООН та ООН загалом", - додав він.

15 грудня до конгресу США внесли резолюцію. яка пропонує виключити Росію з Ради безпеки ООН.