"Росія бомбить житлові квартали, інфраструктуру, загрожує ядерним об’єктам": Кулеба вимагає відключити Сбербанк від SWIFT, ввести нафтове ембарго і закрити порти кораблям РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає від країн Заходу посилити санкції проти Росії на тлі вторгнення на територію України
Про це він написав на сторінці в Twitter.
За його словами, світ має розірвати всі зв’язки та повністю ізолювати Росію від зовнішнього світу.
"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальний збиток цивільному населенню: бомбить житлові квартали і критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції повинні посилитися. Заборонити Сбербанку SWIFT, ввести нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів та кріптолазейкі. Розірвіть всі зв'язки", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, уряд Швейцарії запровадив санкції, що забороняють експорт до РФ товарів подвійного призначення, продуктів і послуг у нафтовому секторі та товарів для сфери безпеки й оборони.
- Сполучені Штати готові надалі посилювати санкції проти Росії. Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода речник Державного департаменту Нед Прайс.
- Велика Британія ввела санкції проти двох російських олігархів Усманова та Шувалова.
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