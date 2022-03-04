США готові посилювати санкції проти РФ, - Держдеп
Сполучені Штати готові надалі посилювати санкції проти Росії
Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода речник Державного департаменту Нед Прайс.
Він вказав на те, що санкції вже призвели до рекордного за 20 років падіння рубля та інших складнощів.
"Вплив цього (вже запроваджених санкцій - ред.) тільки зростатиме з часом, якщо Путін продовжить ескалацію. Ми також будемо посилювати свої заходи. Але ось у чому ключовий момент. Ці санкції мають на меті змінити поведінку Путіна, його підхід. Ми відкриті для дипломатичного шляху", – наголосив Прайс.
Він висловив підтримку Україні щодо переговорів, але додав, що дипломатія має найкращі шанси на успіх у контексті деескалації
"Якщо Путін продовжить ескалацію, ми також посилимо свою відповідь", – додав він.
За словами Прайса, США "працюють над кожною можливістю надати українським партнерам допомогу для оборони".
- США запроваджують блокувальні санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну.
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