США готові посилювати санкції проти РФ, - Держдеп

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода речник Державного департаменту Нед Прайс.

Він вказав на те, що санкції вже призвели до рекордного за 20 років падіння рубля та інших складнощів.

"Вплив цього (вже запроваджених санкцій - ред.) тільки зростатиме з часом, якщо Путін продовжить ескалацію. Ми також будемо посилювати свої заходи. Але ось у чому ключовий момент. Ці санкції мають на меті змінити поведінку Путіна, його підхід. Ми відкриті для дипломатичного шляху", – наголосив Прайс.

Він висловив підтримку Україні щодо переговорів, але додав, що дипломатія має найкращі шанси на успіх у контексті деескалації

"Якщо Путін продовжить ескалацію, ми також посилимо свою відповідь", – додав він.

За словами Прайса, США "працюють над кожною можливістю надати українським партнерам допомогу для оборони".

США запроваджують блокувальні санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну.