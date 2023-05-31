Росія будує масштабні комплекси для зберігання трупів військових, яких ліквідували в Україні
Росія розпочала будівництво масштабних комплексів для сортування, аналізу та зберігання тіл ліквідованих російських військових, які брали участь у війні проти України
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
В Росії у Курську та Ростові-на-Дону будують комплекси для сортування та зберігання трупів бійців, які загинули на війні проти України. Кожен з цих об’єктів займатиме площу понад 4000 кв м і буде обладнаний спеціальними зонами для проведення слідчих дій та досліджень.
Комплекси включатимуть рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць, склади з трунами та похоронними приналежностями, а також скорботні зали.
Зазначається, що загальна вартість будівництва становитиме понад 600 мільйонів рублів у Ростові-на-Дону і понад 800 мільйонів рублів у Курську. Вартість рефрижераторного обладнання для кожного комплексу оцінюється у понад мільярд рублів.
ГУР запевняє, що російська армія не в змозі справитися з потоком ліквідованих військових в Україні.
"Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих", - йдеться у повідомлені.
ГУР МО України нагадує, що кожен російський солдат, який не вчинив воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. "В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у Росії", - зазначили в ГУР.
- 21 травня президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тис. осіб.
- Головне управління розвідки підтвердило слова президента США Джо Байдена, який заявив, що Росія втратила в Бахмуті понад 100 тис. військових.
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