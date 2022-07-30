Росія діє за принципами політичної культури ГУЛАГу, - Портников

Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Політична культура Росії - це політична культура ГУЛАГу. Тому під час II світової війни до військовополонених ставилися як до власних громадян. Очевидно, що не всі вони були в чомусь винними, але повинні були постати перед трибуналом", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що росіянам чужа нормальна поведінка й справедливе ставлення до інших.

"Кожен заслуговує на справедливість, ніхто не заслуговує на принизливу смерть. Навіть людина, яку ти вважаєш злочинцем, заслуговує на суд. Серед росіян також є люди, які чинять злочини, а є ті, хто просто служить і виконує військовий статут. Це різні речі. Але в Росії так ніколи не вважали", - зауважив Віталій Портников.

29 липня стало відомо, що росіяни прицільно обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 - поранені.

Пізніше Головне управління розвідки МО України повідомило, що вбивство українських захисників в Оленівці - це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених.

30 липня координаторка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко розповіла, що трагедія у вʼязниці в Оленівці на Донеччині не перша, адже Росія та підконтрольні їй бойовики катують і вбивають українців із 2014 року.

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