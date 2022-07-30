Правозахисниця поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Чомусь тема катувань військовополонених українців замовчувалася. І для всіх трагедія в Оленівці стала новиною. Насправді з 2014 р Російська Федерація і підконтрольні їй бойовики затримували як військових, так і цивільних, знущалися з них, катували, застосовували електричний струм, побиття і тд. Деякі військові помирали. І такі випадки були й до 24 лютого 2022 р", - зазначила Катриченко.

Правозахисниця наголосила, що не можна замовчувати катування й знущання з боку російських окупантів.

"Важливо не замовчувати й системно показувати випадки нелюдського поводження росіян щодо українців. Особливо на окупованих територіях, в анексованому Криму та в самій же Російській Федерації", - зауважила Тетяна Катриченко.

29 липня стало відомо, що росіяни прицільно обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 - поранені.

Пізніше Головне управління розвідки МО України повідомило, що вбивство українських захисників в Оленівці - це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених.

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