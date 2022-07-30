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Головна війна з Росією Трагедія в Оленівці не перша: Росія та підконтрольні їй бойовики катують і вбивають українців із 2014 р, - правозахисниця Катриченко
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Трагедія в Оленівці не перша: Росія та підконтрольні їй бойовики катують і вбивають українців із 2014 р, - правозахисниця Катриченко

30 липня, 2022 субота
19:59
війна з Росією Оленівка, обстріл колонії

Координаторка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко розповіла, що трагедія у вʼязниці в Оленівці на Донеччині не перша, адже країна-агресорка Російська Федерація та підконтрольні їй бойовики катують і вбивають українців із 2014 року

Правозахисниця поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Чомусь тема катувань військовополонених українців замовчувалася. І для всіх трагедія в Оленівці стала новиною. Насправді з 2014 р Російська Федерація і підконтрольні їй бойовики затримували як військових, так і цивільних, знущалися з них, катували, застосовували електричний струм, побиття і тд. Деякі військові помирали. І такі випадки були й до 24 лютого 2022 р", - зазначила Катриченко.

Правозахисниця наголосила, що не можна замовчувати катування й знущання з боку російських окупантів.

"Важливо не замовчувати й системно показувати випадки нелюдського поводження росіян щодо українців. Особливо на окупованих територіях, в анексованому Криму та в самій же Російській Федерації", - зауважила Тетяна Катриченко.

  • 29 липня стало відомо, що росіяни прицільно обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 - поранені.
  • Пізніше Головне управління розвідки МО України повідомило, що вбивство українських захисників в Оленівці - це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених.

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