Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Росія буде використовувати будь-які способи посилення свого потенціалу. Восени та взимку РФ випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того за той період, що залишився до осені", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що їхнє виробництво доволі тривале, окрім того, його складно здійснювати в умовах санкційного тиску.

"Ворог намагатиметься отримати додаткові системи від інших країн. Про це говорять вже пів року, ми знаємо, які країни хотіли долучитися до цього. Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні", - додав речник.