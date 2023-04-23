Росія до осені не зможе накопичити і третину від тих ракет, що мала раніше, - Ігнат
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія до осені не зможе відновити й третину ракетного потенціалу, який мала на початку вторгнення
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Росія буде використовувати будь-які способи посилення свого потенціалу. Восени та взимку РФ випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того за той період, що залишився до осені", - сказав Ігнат.
Він пояснив, що їхнє виробництво доволі тривале, окрім того, його складно здійснювати в умовах санкційного тиску.
"Ворог намагатиметься отримати додаткові системи від інших країн. Про це говорять вже пів року, ми знаємо, які країни хотіли долучитися до цього. Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні", - додав речник.
- Ігнат також пояснив, що Росія перестала запускати в бік України повітряні кулі, оскільки наразі для цього немає відповідних погодних умов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе