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Війна з Росією: хроніка
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Росія до осені не зможе накопичити і третину від тих ракет, що мала раніше, - Ігнат

23 квітня, 2023 неділя
10:52
Війна з Росією Речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія до осені не зможе відновити й третину ракетного потенціалу, який мала на початку вторгнення

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Росія буде використовувати будь-які способи посилення свого потенціалу. Восени та взимку РФ випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того за той період, що залишився до осені", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що їхнє виробництво доволі тривале, окрім того, його складно здійснювати в умовах санкційного тиску.

"Ворог намагатиметься отримати додаткові системи від інших країн. Про це говорять вже пів року, ми знаємо, які країни хотіли долучитися до цього. Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні", - додав речник.

  • Ігнат також пояснив, що Росія перестала запускати в бік України повітряні кулі, оскільки наразі для цього немає відповідних погодних умов.
Росія
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