Росія перестала запускати до України повітряні кулі, оскільки для цього потрібні відповідні погодні умови, - Ігнат
Росія перестала запускати в бік України повітряні кулі, оскільки наразі для цього немає відповідних погодних умов
Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
Він зазначив, що останнім часом інформації про запуск Росією повітряних куль до України не було. Для їхнього запуску повинні бути певні погодні умови, "принаймні вітер повинен дути туди, куди треба".
Речник Повітряних сил додав, що росіяни могли застосовувати кулі раніше, проте на цьому увага зараз не акцентується.
"Не є такою проблемою та повітряна куля. І оператори ідентифікують її, вона просто летить собі далі. Фактично шкоди громадянам від тої кулі немає ніякої", - наголосив Ігнат.
- У повітряному просторі України 14 лютого зафіксували ворожі кулі з кутовими відбивачами, які РФ використовує для проведення розвідки й відволікання ППО.
- 19 лютого стало відомо, що росіяни запускають у повітряний простір України кулі з радіолокаційними відбивачами, аби виявити та виснажити системи ППО.
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