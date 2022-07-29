Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами представника ГУР МО Вадима Скібіцького, Росії не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації та створення 16 добровольчих батальйонів.

"За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів. Це недостатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани - до середини серпня цей корпус сформувати”, - сказав Скібіцький.

Крім того, представик розвідки заявив про катастрофічну неукомплектованість бойових підрозділів військ РФ офіцерськими кадрами. Вищий командний ешелон російської армії не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому та березні щодо окупації України, та був зміщений.

"За інформацією, яку воєнна розвідка України отримує з різних джерел, зокрема і з радіоперехоплень, ми бачимо, що нестача офіцерських кадрів просто катастрофічна. Вони у своїх розмовах говорять, що в підрозділах або взагалі немає офіцерів, а якщо й є, то їх ніхто не знає й не бачить. І цю проблему ми бачимо при формуванні цього ж третього армійського корпусу та інших підрозділів, які формує Росія. Для того, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, вони вимушені присвоювати звання молодший лейтенант сержантському складу", - сказав Скібіцький.

14 липня стало відомо, що влада РФ наказала створити "добровольчі батальйони" для участі у війні з Україною замість оголошення часткової або повної мобілізації в країні.

Станом на 23 липня відомо, що у кожному регіоні Росії створюють по батальйону, а в Нижньому Новгороді набирають корпус у 15 тис. бійців.

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