"Росія - геть з Вірменії!" Вірменські націонал-демократи зібралися біля російської 102-ої бази у Ґюмрі
У неділю, 8 січня 2023 року, вірменський національно-демократичний рух "Бевер" ("Полюс") проводить протестну акцію біля розташування гарнізону 102-ої російської військової бази
Пряма трансляція акції ведеться на Ютуб-каналі руху, а також передається вірменським телеканалом 1in TV.
Пікетувальники тримають величезний банер зі словом "Деокупація" англійською та вірменською мовами, а також скандують "Росія - геть з Вірменії!".
Обурення учасників акції викликане тим, що Росія та російське військо, на їхню думку, "зрадили Вірменію" й діють у регіоні в інтересах Азербайджану та Туреччини.
Йдеться про блокування Лачинського коридору, що триває вже майже місяць.
Лачинський коридор - шлях сполучення між Вірменію у міжнародно визнаних межах та самопроголошеною республікою "Нагірний Карабах", що є спірною територією між Вірменію та Азербайджаном.
Коридор блокується азербайджанськими екоактивістами (як ствердужють окремі вірменські політики, да підтримки армії Азербайджану).
Наразі вірменська поліція змогла відтіснити пікетувальників від центральної брами 102-ої російської бази. Серед них є затримані.
Довідка
Рух "Бевер" ("Полюс") об'єднує вірменські праві сили, що виступають за національні пріоритети у питанні Нагірного Карабаху й вимагають розриву відносин офіційного Єревану з нинішнім керівництвом Росії, а також виходу з ОДКБ.
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