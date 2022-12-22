Прем'єр Вірменії Пашинян звинуватив Росію у невиконанні миротворчих зобов'язань у Карабасі
Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив "миротворців" РФ у зв’язку з перекриттям Лачинського коридору - єдиної дороги, що пов'язує Вірменію з Нагірним Карабахом
Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода" з посиланням на заяву вірменського прем'єра Нікола Пашиняна.
За його словами, згідно з пунктом 6 тристоронньої заяви від 9 листопада 2020 року Лачинський коридор перебуває під контролем так званих "миротворчих сил" Російської Федерації в Нагірному Карабасі, і Азербайджан гарантує безпеку пересування громадян, транспортних засобів і вантажів через Лачинський коридор.
Назвавши дії Азербайджану із блокування Лачинського коридору незаконними, прем'єр-міністр Вірменії розкритикував Росію, наголосивши, що Москва фактично не виконує своїх зобов'язань у рамках тристоронньої угоди.
"На сьогодні це не втілюється в життя. Тристоронню угоду не виконують також миротворці. Звичайно, це пов'язано з діями Азербайджану, але від цього сенс не змінюється, тому що російські миротворці відповідальні за те, щоб не допускати такого беззаконня і, зокрема, утримувати Лачинський коридор", - сказав вірменський прем'єр.
Прем'єр Вірменії закликав "активно працювати в питанні направлення до Нагірного Карабаху і Лачинського коридору місії ООН або ОБСЄ, або Мінської групи ОБСЄ зі встановлення фактів".
- 13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішенні конфлікту з Азербайджаном.
- Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу". Через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликала Радбез ООН.
- 5 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили мирну угоду. А 6 жовтня країни та Євросоюз погодили розміщення цивільної місії ЄС на кордоні, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.
- 13 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили терміни укладання мирного договору та делімітації кордону між Баку та Єреваном.
- Глави МЗС Євросоюзу підтримали громадянську місію для розв'язання проблем на кордоні між Вірменією та Азербайджаном.
- 12 грудня Лачинський коридор - єдину дорогу, що пов'язує Вірменію з Нагірним Карабахом - закрили для проїзду через протест громадян Азербайджану, які вимагають зупинити вивезення з регіону корисних копалин. Днем пізніше Азербайджан перекрив постачання газу з Вірменії до Нагірного Карабаху.
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