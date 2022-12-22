Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода" з посиланням на заяву вірменського прем'єра Нікола Пашиняна.

За його словами, згідно з пунктом 6 тристоронньої заяви від 9 листопада 2020 року Лачинський коридор перебуває під контролем так званих "миротворчих сил" Російської Федерації в Нагірному Карабасі, і Азербайджан гарантує безпеку пересування громадян, транспортних засобів і вантажів через Лачинський коридор.

Назвавши дії Азербайджану із блокування Лачинського коридору незаконними, прем'єр-міністр Вірменії розкритикував Росію, наголосивши, що Москва фактично не виконує своїх зобов'язань у рамках тристоронньої угоди.

"На сьогодні це не втілюється в життя. Тристоронню угоду не виконують також миротворці. Звичайно, це пов'язано з діями Азербайджану, але від цього сенс не змінюється, тому що російські миротворці відповідальні за те, щоб не допускати такого беззаконня і, зокрема, утримувати Лачинський коридор", - сказав вірменський прем'єр.

Прем'єр Вірменії закликав "активно працювати в питанні направлення до Нагірного Карабаху і Лачинського коридору місії ООН або ОБСЄ, або Мінської групи ОБСЄ зі встановлення фактів".

13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішенні конфлікту з Азербайджаном.

Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу". Через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликала Радбез ООН.

5 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили мирну угоду. А 6 жовтня країни та Євросоюз погодили розміщення цивільної місії ЄС на кордоні, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.

13 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили терміни укладання мирного договору та делімітації кордону між Баку та Єреваном.

Глави МЗС Євросоюзу підтримали громадянську місію для розв'язання проблем на кордоні між Вірменією та Азербайджаном.

12 грудня Лачинський коридор - єдину дорогу, що пов'язує Вірменію з Нагірним Карабахом - закрили для проїзду через протест громадян Азербайджану, які вимагають зупинити вивезення з регіону корисних копалин. Днем пізніше Азербайджан перекрив постачання газу з Вірменії до Нагірного Карабаху.

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