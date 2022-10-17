Уздовж кордону Вірменії з Азербайджаном працюватимуть до 40 експертів ЄС з моніторингу
17 жовтня ЄС створила моніторингову групу з 40 експертів вздовж міжнародних кордонів Вірменії з Азербайджаном
Про це інформують на сайті Європейської ради ЄС.
"Рада сьогодні вирішила розгорнути до 40 експертів ЄС з моніторингу вздовж вірменської сторони міжнародного кордону з Азербайджаном з метою моніторингу, аналізу та звітування про ситуацію в регіоні. Це рішення було спрямоване на сприяння відновленню миру та безпеки в регіоні, зміцненню довіри та делімітації міжнародного кордону між двома державами", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що експертів в Грузії тимчасово направлять з Моніторинговою місією Європейського Союзу.
"Розгортання ЄС до 40 експертів з моніторингу ЄС уздовж міжнародного кордону Вірменії з Азербайджаном матиме на меті зміцнити довіру до нестабільної ситуації, яка ставить під загрозу життя та ставить під загрозу процес вирішення конфлікту. Це ще один доказ повної відданості ЄС внеску в кінцеву мету досягнення сталого миру на Південному Кавказі", - заявив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.
В раді вважають, що це триватиме до двох місяців.
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