Про це інформують на сайті Європейської ради ЄС.

"Рада сьогодні вирішила розгорнути до 40 експертів ЄС з моніторингу вздовж вірменської сторони міжнародного кордону з Азербайджаном з метою моніторингу, аналізу та звітування про ситуацію в регіоні. Це рішення було спрямоване на сприяння відновленню миру та безпеки в регіоні, зміцненню довіри та делімітації міжнародного кордону між двома державами", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що експертів в Грузії тимчасово направлять з Моніторинговою місією Європейського Союзу.

"Розгортання ЄС до 40 експертів з моніторингу ЄС уздовж міжнародного кордону Вірменії з Азербайджаном матиме на меті зміцнити довіру до нестабільної ситуації, яка ставить під загрозу життя та ставить під загрозу процес вирішення конфлікту. Це ще один доказ повної відданості ЄС внеску в кінцеву мету досягнення сталого миру на Південному Кавказі", - заявив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.

В раді вважають, що це триватиме до двох місяців.