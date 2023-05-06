Про це він заявив у етері Еспресо.

"Війна розпочалася у 2014 році, й коли ми відповідаємо на питання "скільки продовжиться", ми маємо розуміти про що саме говоримо. Конфлікт різної форми та різного ступеню інтенсивності буде продовжуватися дуже довго, аж до української перемоги, іншого способу у нас немає зберегти державу, країну, людей", - зазначив він.

Також Чалий додав, що не є прибічником робити прогнози по військовій частині, проте може сказати, що не бачить з боку РФ готовності встановити мир.

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"У них є готовність заморозити зараз конфлікт, підготуватися далі й вдарити знову. Тобто, якщо ми говоримо про мир, потрібно питати про який мир ми говоримо. Дехто використовує сталий мир, після якого більше не буде подальших спроб. Так от на такий мир Росія не готова, вони чітко вказують на бажання залишити за собою вкрадене, і не тільки вкрадені заводи, вони хочуть ще й забрати території й на інше не погоджуються. Тому тут потрібно говорити про довгий період, але цей період залежить від консолідованості та тиску на Росію зі всіх боків: і військового, і санкційного, і економічного, і політичного. Ніхто вам на сьогодні не скаже, скільки триватиме такої інтенсивності цей конфлікт, все залежить від багатьох чинників", - заявив Чалий.

Коментуючи питання щодо підтримки Сполученими Штатами Америки України, дипломат зазначив, що "вони говорять, що підтримуватимуть Україну скільки треба".