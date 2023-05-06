Про це він заявив у етері Еспресо.

Коментуючи риторику Трампа щодо "закінчення війни в Україні", Айзенберг зазначив, що "він сказав кілька разів, що домовився б з Путіним".

"Про що домовився - він теж сказав, тому що казав, що є "російськомовні території в Україні", які можливо потрібно віддати Росії, щоб війну закінчити, щоб було все добре, і щоб був мир. Це він говорив кілька разів", - додав професор.

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Зокрема він також зазначив, що вся риторика Трампа спрямована не на конкретні дії, а на те, щоб сподобатися своїм виборцям.

"Але щоб він дійсно міг зробити, якщо він стане знову президентом - він може припинити допомогу Україні і, що буде в такому випадку - ми можемо всі собі уявити. А те, що він каже, що домовився би про щось з Путіним... Я впевнений, що він би зустрічався з ним і розмовляв, і такі ж самі речі були б, як спільні пресконференції як у 2018 році, коли Трамп публічно погоджувався з Путіним, заперечуючи, що його американська розвідка дійшла до висновку, що Росія втручалася у вибори в 2016 році", - прокоментував він.

Щодо загрози дефолту США, Айзенберг зазначив, що у законодавстві країни є 14 поправка до конституції, де є низка пунктів, які стосуються різних речей, а зокрема того, що уряд США має відповідати за борги країни.

"Тобто він (уряд - ред.) має своєчасно платити все, що стосується повернення боргів та обслуговування. Але з другого боку - ця ж сама конституція стверджує, що прийняття бюджету, затвердження будь-яких видатків, наповнення бюджету грошима - це виключно справа конгресу, тобто виконавча влада не може взяти гроші "з неба", - додав він.

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Зокрема Айзенберг зазначив, що якщо не достатньо тих грошей, які йдуть з податків або митних зборів, конгрес може заявити виконавчій владі про те, що країна має взяти в борг.

"Тоді конгрес приймає закон, який завжди складається з одного речення про те, що він (конгрес - ред.) підвищує межу боргу для того, щоб виконавча влада, міністерство фінансів могло брати гроші в борг. Після цього, міністерство фінансів випускає суверенні облігації, які продає і річ у тому, що ці облігації були завжди найкращими, найціннішими паперами у світі, тому що завжди вчасно виплачують гарні відсотки з цих облігацій, тобто вони дуже дохідні. Річ у тому, що як вправило, конгрес приймає такий закон про підвищення межі боргу, це відбувається буквально при кожній адміністрації", - сказав він та зазначив, що за часів адміністрації експрезидента Трампа, борг зріс майже на 40%, а конгрес тричі підвищував цю межу боргу.

Зараз чергова така ситуація, коли є чинний бюджет, але він дефіцитний, що означає, що значить міністерство фінансів має взяти гроші в борг. І республіканці використовують це як суттєвий важіль впливу на адміністрацію Джо Байдена", - додав Айзенберг.