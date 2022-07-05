Росія ґвалтує своїх видатних діячів: Пушкін не був комуністом, але в СРСР його активно використовували, - історик Алфьоров
Науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров висловив думку, що країна-агресорка Російська Федерація ґвалтує своїх видатних діячів минулого, змінюючи їхні біографії на догоду режиму
Історик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Московське царство, Російська імперія, Радянський союз, Російська Федерація - це все імперія, яка по суті ґвалтувала своїх видатних і не дуже діячів у контексті ідеології. До прикладу, Пушкін не був комуністом, але комуністи його використовували. Якби ще 50 років існував СРСР, то вони казали б, що Пушкін був комуністом на рівні Маркса й Енгельса", - зазначив Алфьоров.
Історик додав, що Росія вважає людей гарматним мʼясом і так само байдуже ставиться до видатних діячів минувшини.
"Російська ідеологія по своїй суті ставиться до людей, як до гарматного мʼяса, так і ставиться до своїх видатних людей: росіяни їх ґвалтують через те, що посмертно їм намагаються прищепити всі можливі фетиші", - наголосив Алфьоров.
Історик підкреслив, що зараз в Україні проходить деімперіалізація.
"Сьогодні в Україні відбувається процес деімперіалізації, коли ми позбуваємося назв, які формують для киян та гостей столиці простір, зітканий з чужих маркерів ідентичності", - зауважив Олександр Алфьоров.
- 1 липня на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.
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