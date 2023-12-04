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OPINION

Росія хоче показати Україну світові як автократію

Руслан Рохов
4 грудня, 2023 понедiлок
16:02
Погляд Руслан Рохов

Ключова лінія атаки на Україну буде така сама, якою вона є в атаці Кремля на Молдову

В обох випадках ФСБ буде демонструвати світу, що при владі авторитарні режими. Головна мета — продемонструвати виборцям демократичних країн, що йде боротьба великої диктатури з малими автократичними режимами, які є по суті "яблучко від яблуні". Тому, мовляв, не все так однозначно.

Надмісією такої інфокампанії Кремля буде те, що тут нема боротьби Добра зі Злом, а є зʼясування стосунків між авторитарними режимами.

Команда Маї Санду вже зробила ряд кроків адмінвпливу, які на Заході були сприйняті дуже неоднозначно. Зокрема зняття з місцевих виборів партії одного з агентів Кремля у Молдові, яку за два дні до виборів рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій вилучили з бюлетенів.

На жаль, дедалі більше Україна починає нагадувати для західних еліт не дуже демократичну країну. І це наслідок акумулятивного ефекту від адміністративних рішень ряду інститутів влади.

Як у Молдові, так і в Україні, дії влади створюють належне тло для кремлівських ІПСО-кампаній.

Тому я б рекомендував подумати про наслідки рішень і про те, як вони будуть використані в процесі формування суспільних настроїв в західних країнах.

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В умовах, коли термін придатності парламенту збіг, а повноваження президента завершаться навесні, ви уявляєте як рашисти будуть подавати Україну на Заході?..

Особливо з усією цією держпропагандою, утисками опозиції та переслідуванням інакодумців...

Я давно не маю жодного емоційного ставлення до політичного класу. Вважайте це профдеформацією.

Мені чхати на з'ясовування стосунків одних з іншими. Але я бачу, як це шкодить державі. І добре розумію, як це буде використано ворогом щоб зменшити підтримку України.

Саме час схаменутись…

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Для доступу до західної допомоги ми маємо зі шкури пнутись, щоб продемонструвати Заходу, що ми по один бік фронту в глобальному протистоянні світового Добра, яке відстоює демократію, верховенство права, а також права та свободи людини, що протистоїть автократичній Вісі Зла, яка відстоює право сили, рахується лише з тими, хто диктує власну волю, вважає, що ціль виправдовує засоби, а людей сприймає лиш як ресурс.

Кожен крок, який можна трактувати як прояв сповідування автократичних цінностей, буде доноситись Кремлем до західного світу як наша приналежність до їхньої ціннісної парадигми, а відтак віддалятиме нас від підтримки демократичних країн.

Джерело

Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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