Росія, Китай та ОАЕ наклали вето на резолюцію Радбезу ООН щодо війни в Ізраїлі
У середу Росія та Китай наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яку розробили США, щодо війни між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС у Секторі Гази
Про це повідомляє Reuters.
Резолюція була спрямована на вирішення гуманітарної кризи в Секторі Гази, закликала призупинити насильство, щоб забезпечити доступ допомоги.
Об'єднані Арабські Емірати також проголосували проти, 10 членів проголосували "за", а двоє утрималися.
- 24 жовтня посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан закликав Антоніу Гутерреша піти у відставку з посади через заяву генсека, нібито атаки ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня відбулися "не просто так", а після "56 років задушливої окупації палестинського народу Ізраїлем".
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш обурився тим, що його слова "були спотворені" та заявив, що не виправдовував акти терору з боку ХАМАСу.
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