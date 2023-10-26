Росія, Китай та ОАЕ наклали вето на резолюцію Радбезу ООН щодо війни в Ізраїлі

Про це повідомляє Reuters.

Резолюція була спрямована на вирішення гуманітарної кризи в Секторі Гази, закликала призупинити насильство, щоб забезпечити доступ допомоги.

Об'єднані Арабські Емірати також проголосували проти, 10 членів проголосували "за", а двоє утрималися.