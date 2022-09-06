Росія купує боєприпаси у Північній Кореї, — американський генерал

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова прессекретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера.

Запит Росії до Північної Кореї є "маркером ситуації, в яку потрапила Росія", - сказав Райдер на брифінгу.

"Це демонструє ситуацію, в якій опинилася Росія щодо матеріально-технічного забезпечення та можливостей забезпечення, що стосується України, — сказав генерал. - Ми оцінюємо, що на цьому фронті для Росії справи йдуть не дуже добре, тому той факт, що вони звертаються до Північної Кореї, є ознакою того, що у них є певні проблеми на фронті підтримки".

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CNN додає: США вважають, що Москва офіційно закупила в Ірану безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed — Shahed-129 і Shahed-191. Безпілотники здатні нести високоточні боєприпаси й можуть використовуватися для розвідки.

Аналітики Oryx Intelligence вважають, що Росія втратила у війні з Україною 1000 танків.

Шольц пояснив, чому Німеччина не постачатиме Україні танки.

Politico проаналізувала, що Росія втратила доступ до критично важливих компонентів зброї. США і союзники контролюють можливі джерела постачань.