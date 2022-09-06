Танкове табу і чому Шольц тримає "леопардів" у Німеччині, а Путін хоче звернутися за допомогою до Кім Чен Ина. Колонка Сергія Згурця

Чому Шольц не випускає німецьких "леопардів" до України

Історія з німецькими танками та з канцлером Німеччини Олафом Шольцем нагадує постійну скриньку сюрпризів, яка час від часу виникає у відносинах з цією країною. Тому, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед візитом до Німеччини провів низку інтерв‘ю з закордонними виданнями та говорив про те, що Україні потрібні німецькі або американські танки. А після зустрічі з Шольцем було сказано, що ми дійсно поговорили про постачання німецьких озброєнь і досягли певного конструктиву.

Але, як бачимо, цей конструктив з часом розвіявся: була публікація у виданні "Die Welt", у якій зазначено, що Шольц не підтримав пропозицію української сторони передати або ж у перспективі забезпечити постачання танків. Хоча, за словами Шмигаля, було домовлено про певні механізми, і таким механізмом мав бути прямий контракт з виробником танків Leopard, німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann. Також відомо, що була можливість укладання контракту на 100 нових танків Leopard А7, які могли б бути виготовлені для України. Але цей контракт не укладено і Шольц не підтримав таке рішення.

Сьогодні з‘явилася ще одна публікація у німецькій газеті, де Шольц пояснював чому не підтримав таке рішення і що він діє, так само як і країни Великої сімки. Тобто є домовленість щодо того, аби не постачати певні види озброєння і також Шольц посилався на статтю Байдена у The New York Times, де президент США говорив про непостачання певних видів озброєння до України. За цей час ситуація змінилася, але позиція Німеччини щодо танків не помінялась. Відповідно, існує табу на постачання певних видів озброєння до України, зокрема Leopard у різних версіях.

Цікаво, що був звіт Німеччини перед ООН, де йшлося про запаси озброєнь Німеччини, і виявляється, що старих запасів озброєння у них багато. Зокрема танків Leopard 1 - 182 одиниці, Leopard 2 - 642, БМП - 730, БМП Puma - 330, тобто є запас озброєння, який Німеччина могла б передати, не очікуючи виготовлення нових зразків. Цей підхід Німеччини зберігатиметься достатньо складним і для нас неприємним. Шольц говорить про те, що є певний розподіл у постачанні озброєння для України й Німеччина відповідає за артилерію і ППО. Але чому б не передати танки, щоб Україна вела більш ефективно наступальні дії? Адже без важкої бронетехніки звільняти території надзвичайно складно.

На Півдні морська піхота використовує машини Kirpi для наступу на противника, але на місці бронемашин мають бути танки. Зустріч у Рамштайні можливо буде поштовхом, щоб пробити танкове табу.

Путін збирається просити допомогу у Кім Чен Ина

Інформація про те, що Путін збирається звернутися за допомогою до лідера КНДР Кім Чен Ина демонструє те, що російський оборонно-промисловий комплекс вичерпав всі свої можливості. Ці залякування РФ, що вона може вести війну на виснаження, не відповідають дійсності. За пів року Росія вичерпала половину своїх запасів боєприпасів, вона на день вистрілює до 60 тисяч, а в наступні пів року Росія вичерпає вже всі свої запаси" А оборонна промисловість РФ може за рік виготовляти максимум півтора мільйона нових боєприпасів і не має можливості розширити цей потенціал, тому що бракує підприємств і навченого персоналу.

Тепер керівництво РФ з протягнутою рукою спочатку бігало до Ірану, де вони брали безпілотники, а зараз є намагання отримати боєприпаси з Північної Кореї. Про це повідомляють американські джерела та американська розвідка. Ризик є, що частину цих боєприпасів Росія може закупити у Північної Кореї, але у них можуть бути проблеми з логістикою та якістю боєприпасів. Також у РФ вичерпується ресурс гармат. З 1500 гармат, які стягнуті до українських фронтів, потребують заміни стволів щонайменше 85%, це означає, що у росіян будуть проблеми з артсистемами через певний період. Висновки полягають у тому, що треба активно використовувати наші способи знищення російських складів, артилерії, тиснути на партнерів, аби отримати ATACMS та проводити активні дії, щоб мінімізувати можливість ворога використовувати артилерію.

Ситуація на фронтах

Варто згадати інтерв‘ю президента агенції ABC News, де він стверджував про те, що питання контрнаступальних дій — це не лише Херсон, а декілька інших напрямків. Дійсно, ми говоримо і про Південь, і про Харків, а також про Луганський напрямок.

Південь

Ситуація на Півдні розвивається динамічно, тривають позиційні бої, ми використовуємо далекобійну артилерію. Мости через Дніпро та Інгулець вже не працюють, знищуються понтонні переправи. Якщо говорити про окремі напрямки, то окрім Високопілля — це лівий фланг, можемо говорити про Потьомкине, про Ольгине, про Нововознесенське, які вже знаходиться у більшості під нашим контролем, а це значна ділянка, яка відтиснута у ворога.

Центральна частина цього українського наступу — це Сухий Ставок, звідки розвивається наступ на Костромку й далі траса на Берислав — це ідея з розсіканням навпіл російського угрупування.



На правому фланзі є позитивна динаміка — Зелений Гай, Киселівка. А від Киселівки до Чорнобаївки та Херсону - 18 км, цей напрямок важливий.

Харківщина

Були повідомлення у різних джерелах, але дочекаємось звернення президента. Адже згадка про Балаклію і про Ізюмський напрямок говорить про те, що є позитивна динаміка пов‘язана з відвоюванням територій, які ворог утримував під своїм контролем. Кожен відвойований у противника метр — це надзвичайні зусилля ЗСУ, які забезпечують якісні зміни на лінії фронту.