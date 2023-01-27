Росія "легалізувала" мародерство у Запорізькій області, - Центр нацспротиву
У Центрі національного спротиву розповіли, як російські злочинці "узаконили" мародерство на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупаційна адміністрація Запорізької області заявила, що сформувала "нотаріальну палату", тобто перелік тих, хто буде відповідати за "легалізацію" мародерства.
"Регіон отримав сформований список псевдонотаріусів, які будуть затверджувати "правочини" в межах окупаційного законодавства. Таким чином росіяни намагаються “легалізувати” оформлення та переоформлення майна. Тобто, за фактом мародерство й грабіж чужого майна. Зауважимо, що жоден з документів, які завіряють ці псевдонотаріуси, не є правомірним. Тому ці операції з переоформлення майна не будуть визнаними у світі й Україні. Відтак вони не є підтвердженням права власності на майно", - пишуть у Центрі.
ЦНС закликав українців не співпрацювати з російською владою, і за можливості залишити регіон до моменту деокупації.
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- На окупованих територіях росіяни чинять тиск на представників всіх конфесій, окрім церкви московського патріархату.
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