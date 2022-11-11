Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України, - амбасадорка Брінк

Про це вона написала у себе в twitter.

"Мене надихають новини про те, як відважні захисники України увійшли в місто Херсон. Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України", - йдеться у повідомленні.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

11 листопада командир підрозділу розвідників Микола Волохов завив, що причина втечі росіян з правого берега Дніпра у Херсонській області - тиск і щоденна робота, яку робили Збройних сил і спецпідрозділи.

Посол Євросоюзу Матті Маасікас у п'ятницю, 11 листопада, прокоментував прихід Збройних Сил України у Херсон.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон відреагував на звільнення українськими військовими Херсона.

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