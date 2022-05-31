Росія може скористатися моментом і піти в наступ, - військовий експерт Міхненко про розблокування портів для експорту зерна
Військовий експерт Defense Express Антон Міхненко вважає, що країна-агресорка Російська Федерація може скористатися моментом, коли Україна розмінує прибережні зони для експорту зерна, і піти в наступ
Експерт розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"До Російської Федерації немає довіри. Немає гарантій, що в той момент, коли ми розмінуємо території й шлях для суден відкриється, Росія не скористається цим і не піде в наступ. Навіть якщо до процесу конвоювання зерна з українських портів долучиться Туреччина. Вагомим моментом є позиція Росії, яка сказала: "Нехай Україна розмінує територію й ми забезпечимо вихід суден з пшеницею для транспортування в необхідні регіони". Це означає, що РФ не готова нікого туди впустити, щоб забезпечити транспортування зерна. А це взагалі маразм. Ми повністю втрачаємо контроль над ситуацією", - зазначив Міхненко.
Військовий експерт додав, що конвой для транспортування зерна з України може складатися лише з нейтральних країн, на які Росія погодиться.
"У цій ситуації є вагомий аспект, як Російська Федерація. Усі сторони будуть діяти, щоб Росія пішла на компроміс. У складі військових конвоїв для експорту зерна з України можуть бути країни Чорноморського регіону: Румунія або Болгарія. РФ на це не погодиться, адже це країни НАТО. Сполучені Штати Америки й Велику Британію Росія не сприйме як країни, які будуть забезпечувати конвоювання зерна. І Лондон до цього також не схильний. Тож маємо ситуацію, коли конвой може складатися з нейтральних країн, які РФ може сприйняти", - зауважив Антон Міхненко.
- Reuters повідомляє, що Туреччина веде конфіденційні переговори як з РФ, так і з Україною, щоб відкрити коридор для зерна через Босфор.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що єдиний формат розблокування українських портів, який може спрацювати, це військові конвої для суховантажів з зерном.
- Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва розблокує судноплавство у Чорному морі, якщо Україна розмінує прибережні води.
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