Росія може використати РПЦ для легітимізації війни проти України, - координатор спецслужб Польщі Жарин

Про це заявив координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

"Слід очікувати, що Православна Церква може бути використана на міжнародному рівні для легітимізації війни", - написав він.

Жарин додав, що РПЦ також можуть використати для поляризації та радикалізації західних товариств, у яких працює ця церква. За його словами, це типовий метод, який часто використовують у гібридних атаках проти західних країн.

Також координатор польських спецслужб зазначив, що патріарх Кирил довгий час був і залишається для російського режиму людиною з важливою функцією. Його дії, за словами Жарина, є спробою релігійної маніпуляції для консолідації суспільства. Також у такий спосіб Кирил намагається зобразити російський агресивний імперіалізм як боротьбу добра і зла та показати Росію як притулок моральних цінностей.

"Симптоматично те, що Російська православна церква нещодавно оприлюднила листи патріархів з різних країн, які використовувалися для припущення, що православні громади за межами Росії підтримують дії Росії проти України", - зазначив Жарин.