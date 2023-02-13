Росія може використати РПЦ для легітимізації війни проти України, - координатор спецслужб Польщі Жарин
Імовірно, російську православну церкву можуть використати на міжнародному рівні для легітимізації повномасштабної війни проти України
Про це заявив координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин.
"Слід очікувати, що Православна Церква може бути використана на міжнародному рівні для легітимізації війни", - написав він.
Жарин додав, що РПЦ також можуть використати для поляризації та радикалізації західних товариств, у яких працює ця церква. За його словами, це типовий метод, який часто використовують у гібридних атаках проти західних країн.
Також координатор польських спецслужб зазначив, що патріарх Кирил довгий час був і залишається для російського режиму людиною з важливою функцією. Його дії, за словами Жарина, є спробою релігійної маніпуляції для консолідації суспільства. Також у такий спосіб Кирил намагається зобразити російський агресивний імперіалізм як боротьбу добра і зла та показати Росію як притулок моральних цінностей.
"Симптоматично те, що Російська православна церква нещодавно оприлюднила листи патріархів з різних країн, які використовувалися для припущення, що православні громади за межами Росії підтримують дії Росії проти України", - зазначив Жарин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.17
-
EUR
Купівля 41.78Продаж 42.67
- Актуальне
- Важливе