Росія на Луганщині зруйнувала 22 великі спорткомплекси, деякі не підлягають реконструкції
За чотири місяці війни проти України Росія на Луганщині зруйнувала 22 об'єкти спортивної інфраструктури
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.
"Окупанти частково або повністю зруйнували 22 великі спортивні комплекси та арени Луганщини. На багатьох із них спортсмени тренувались, готуючись до міжнародних стартів, приїздили представники з інших регіонів України, як от у Кремінну", – написав він.
Руйнування об'єктів спортивної інфраструктури зафіксовані в Сєвєродонецьку, Кремінній, Лисичанську, Рубіжному та Попасній, додали в ОВА.
"Деякі з арен та ДЮСШ не підлягають реконструкції", – зазначив Гайдай.
- Нагадаємо, Росія з РСЗВ обстріляла у Лисичанську людей, які набирали питну воду.
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