Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"Окупанти частково або повністю зруйнували 22 великі спортивні комплекси та арени Луганщини. На багатьох із них спортсмени тренувались, готуючись до міжнародних стартів, приїздили представники з інших регіонів України, як от у Кремінну", – написав він.

Руйнування об'єктів спортивної інфраструктури зафіксовані в Сєвєродонецьку, Кремінній, Лисичанську, Рубіжному та Попасній, додали в ОВА.

"Деякі з арен та ДЮСШ не підлягають реконструкції", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, Росія з РСЗВ обстріляла у Лисичанську людей, які набирали питну воду.

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