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Аналітика

Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ на Півдні, а особливо систем HIMARS. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
1 серпня, 2022 понедiлок
21:17
Статті Сергій Згурець

Перерізання мостів нагадує операцію, яку можна назвати "Велика мишоловка". Росіяни не розуміють прозорих натяків Збройних сил України, що знищення мостів унеможливить їхнє існування на Херсонщині

Фейки Росії про знищення HIMARS

Рашисти продемонстрували надможливості у спробах знайти і знищити HIMARS Збройних сил України. Головний Геббельс міноборони РФ генерал Ігор Конашенков заявив, що сьогодні, 1 серпня, в результаті високоточного удару по території заводу в Харкові було знищено 2 реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Але насправді на продемонстрованому російською пропагандою відео нічого не зрозуміло - ракета влучає у 2-й поверх будівлі. А це нереально, щоб там було розміщено системи HIMARS. Це вже друга спроба окупантів продати своєму населенню хоч якісь можливості знищення HIMARS, які лишаються невразливими та завдають суттєвих збитків армії Росії.

Нічне жахіття росіян посилюється

Сьогодні, 1 серпня, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули ще 4 РСЗВ HIMARS - тепер українські захисники мають 16 цих реактивних артилерійських систем. Резніков також повідомив, що обіцяні Німеччиною РСЗВ MARS II вже прибули в Україну.

Системи HIMARS змінюють ситуацію на полі бою як на Сході, так і на Півдні України. ОК "Південь" повідомило про те, що упродовж останніх двох тижнів було знищено 15 ворожих складів боєприпасів - левову частку роботи виконали HIMARS. 

На правому березі Дніпра на Херсонщині перебуває угруповання росіян на ділянці завдовжки 150 км і 60 км вглиб. 

Росія насичує Південь особовим складом

Окупанти перекидають на Запорізький і Херсонський напрямки особовий склад з інших регіонів. 

Росія перекидає угруповання зі Східного військового округу, які раніше використовувалися для атаки на Словʼянськ; вводить війська, які проходили відновлення, а потім були в резерві на півдні Білгородської області РФ.

На Запоріжжя пішло 4 батальйонно-тактичні групи з Росії. На Криворізький напрямок пішла одна БТГ, яка пройшла реанімацію в Білгородській області. На Крим пішла побита і виснажена БТГ з Харківщини для подальшого відновлення. 

У цілому кількість російських батальйонно-тактичних груп, які воюють в Україні, становить 115: використовується 97, 18 - на відновленні. Чисельність особового складу в них сягає 500-800 осіб. Але цього не достатньо для забезпечення якісних змін на користь Росії. 

Якість бойового персоналу й кількість озброєння, попри його накопичення, не достатня для того, аби здійснювати активні наступальні дії, як було на першому етапі війни. 

Росіяни готуються і бояться контрнаступу ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ на Півдні реалізовується в асиметричному варіанті: завдяки високоточним ударам перерізаються артерії - мости, які зʼєднують лівий і правий береги Дніпра.

Серед російського угруповання на Херсонщині поширюється інформація про те, що на лівому березі Дніпра будуть розміщуватися підрозділи національної гвардії Чеченської республіки у вигляді так званих загороджувальних загонів задля недопущення відступу чи дезертирства російських військ з правобережжя Херсонщини. 

Водночас російські загарбники намагаються використовувати й технічні способи для протидії Збройним силам України. У Херсонську й Запорізьку області росіяни підтягують системи радіоелектронної боротьби: серійні зразки, які РФ використовувала в Сирії.

Таким чином росіяни хочуть ускладнити роботу наших систем управління, звʼязку та безпілотників, які є запорукою точного наведення нашої артилерії.

Своєю чергою системи РЕБ стали ціллю Збройних сил нарівні зі складами та логістичними хабами.

Росія залякує весь світ

Учора, 31 липня, російський диктатор Володимир Путін затвердив нову морську доктрину РФ та заявив, що Москва забезпечуватиме свої інтереси у Чорному морі всіма можливими засобами. Ця доктрина визначає нові амбіції з бажанням російського флоту домінувати чи не у всіх морях та океанах на планеті.

Російський диктатор Путін також похвалився тим, що російська армія отримає гіперзвукові крилаті ракети "Циркон". Ці ракети мають отримати російські кораблі, аби за потреби діставати аж до Сполучених Штатів Америки.

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