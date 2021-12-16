Росія намагається діяти в Україні через "п'яту колону", - Данілов
У четвер, 16 грудня, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зустрівся з послом Латвії в Україні Ілгварсом Клявою
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
Основну увагу під час зустрічі співрозмовники приділили ситуації на Сході України в контексті триваючої гібридної агресії Російської Федерації.
Данілов наголосив, що російська агресія не обмежується військовим виміром, оскільки РФ "намагається діяти в Україні через свою "п'яту колону". Секретар РНБО підкреслив, що ситуація на фронті складна, однак Україна готова давати відсіч.
"Ми готові до будь-якого розвитку подій. З 1 січня наступного року повністю запрацює Закон України "Про основи національного спротиву", наші сили територіальної оборони і спроможність суспільства до опору будуть значно посилені", - сказав Данілов.
Ілгварс Клява розповів, що нещодавно їздив у зону Операції об’єднаних сил, поспілкувався з українськими військовослужбовцями і "на власні очі побачив, як вони захищають країну та існування своєї нації".
Посол запевнив, що Латвія повністю підтримує прагнення України до відновлення суверенітету і територіальної цілісності над тимчасово окупованими територіями.
Обидві сторони висловили готовність до поглиблення співробітництва між Україною та Латвією.
- Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що закон "Про основи національного спротиву" є одним з фундаментальних запобіжників в умовах ескалації російської гібридної агресії, і формування територіальної оборони треба завершити у максимально стислі терміни.
- До 15 січня 2022 року у Києві та шістьох областях розгорнуть військові частини територіальної оборони.
- 16 грудня Данілов заявив, що на кордоні з Україною перебуває 92 тис. військових РФ, але цього мало для нового наступу.
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