Росія намагається перевести війну в частково "затяжну фазу", – Подоляк
Окупанти намагаються перевести війну проти України у частково "затяжну фазу" через занадто високі втрати в особовому складі та військовій техніці
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Він наголошує, що владі Росії вже не вдається приховати від своєї аудиторії відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику.
"Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки", – пише Подоляк.
Він додав, що росіяни намагаються ввести нові обов'язкові елементи в свою військову тактику.
"Відбувається часткове окопування на зайнятих рубежах, а така концентрація сил і засобів руйнування навколо наших великих міст – для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф. Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів і злочинів проти людяності", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 24 березня минув місяць від початку повномасштабної російсько-української війни. За час бойових дій РФ втратила близько 15800 військових, 1597 бронемашин, 530 танків, 280 систем артилерії, 124 вертольоти та 108 літаків.
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