Росія намагається перевести війну в частково "затяжну фазу", – Подоляк

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.



Він наголошує, що владі Росії вже не вдається приховати від своєї аудиторії відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику.



"Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки", – пише Подоляк.



Він додав, що росіяни намагаються ввести нові обов'язкові елементи в свою військову тактику.



"Відбувається часткове окопування на зайнятих рубежах, а така концентрація сил і засобів руйнування навколо наших великих міст – для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф. Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів і злочинів проти людяності", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня минув місяць від початку повномасштабної російсько-української війни. За час бойових дій РФ втратила близько 15800 військових, 1597 бронемашин, 530 танків, 280 систем артилерії, 124 вертольоти та 108 літаків.