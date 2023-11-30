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Війна з Росією: хроніка
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Аналітика

Росія намагається прорвати ППО за допомогою українських сімкарт у "шахедах". Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
30 листопада, 2023 четвер
22:00
Колонка Згурця Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Окрім оновленого чорного кольору російські безпілотники Shahed почали "приховувати" в собі модеми, зовнішні акумулятори та сімкарти українського оператора "Київстар"

Росія атакує дронами з українськими сімкартами

Війна України з Росією зараз є війною піхоти, артилерії та дронів. Кількість та якість цих складових суттєво впливає на лінію фронту. Усе більше масштабне використання безпілотних комплексів починає впливати на формування тактики для наземних підрозділів, це є важливою складовою для ударів по цілях у глибині території як елемент війни на виснаження. Так, учора стало відомо, що Україна здійснила удар по Брянську і ціллю нібито був склад безпілотників "Герань-2" чи то "шахедів". 

Росія цієї ночі вкотре використовувала по Україні ударні дрони Shahed. Було запущено 20 "шахедів", українські сили ППО збили 14 із них. Найімовірніше, цієї зими дрони будуть відігравати основну роль у ворожих атаках на енергетичну інфраструктуру нашої країни, саме шляхом масовості.

Нагадаю, що 25 листопада ворог провів найбільш масовану атаку ударними безпілотниками на Україну. Було випущено аж 75 "шахедів" з яких 74 було збито. Ці "шахеди" тривалий час перебували в повітрі, змінювали напрямки, формувались у різні хвилі й після цього їх все одно збивали наші ракетні комплекси та мобільні загони з використанням великокаліберних кулеметів і зенітних установок Gepard, яких у нас стає все більше. Але нещодавні атаки та аналіз уламків цих "шахедів" виявили нові подробиці щодо конструкції ворожих дронів. Я не маю на увазі чорний колір, усі казали, що це фарба, яка забезпечує меншу помітність, проте ця інформація не є підтвердженою. У окремих "шахедах" були знайдені модеми, повербанки та сімкарти українського оператора "Київстар". Це було прикручено до окремих зразків "шахедів" аматорським способом. Проте ця знахідка спричинила підвищену увагу з боку наших військових та експертів, аби сформувати та оцінити ризики, які мають бути враховані для подальшої протидії.

Тактика використання РФ дронів проти України

Експерт з оборонних технологій Антон Міхненко припускає, що противник завжди намагається пристосуватися до реалій: "Російська Федерація шукає шляхи для того, щоб прорвати нашу систему протиповітряної оборони та максимально, з їхньої точки зору, використати те озброєння, яке вони мають сьогодні".

За його даними, у цій ситуації може бути кілька варіантів тактик. Перший, те що вони можуть використовувати українську глобальну систему мобільного зв'язку (GSM), тобто операторні вежі, аби орієнтувати безпосередньо свої дрони по території нашої країни: "Для них це важливо, бо дрони летять на велику відстань та у тій місцевості, де може бути подавлення сигналів супутникової навігації і тому вони намагаються орієнтуватися навколо GSM-станцій".

Також раніше можна було використовувати телефони для того, аби дистанційно підривати той чи інший засіб. Експерт припустив, що можливо РФ теж хотіла це так використати.

"Ми знаємо, що дрони летять безпосередньо хвилями: перша, друга, третя. Засоби протиповітряної оборони помічають, що перша хвиля пройшла, її збили, а друга - вже йде іншим шляхом. Це відбувається тому, що дрони можуть між собою комунікувати і якщо перша хвиля пройшла і її збили, то друга намагається орієнтуватися на місцевості та рухатися іншим шляхом, аби обійти ті засоби ППО", - пояснює Міхненко.

Він наголосив, протидія "шахедам" краще працюватиме у комплексі, тобто одночасно мають бути залучені системи виявлення та враження.

"Українські виробники, типу НВЦ "Інфозахист", намагаються винайти такі засоби, які дозволяли своєчасно виявляти російські дрони. Ми маємо розуміти, що "шахеди" орієнтуються на місцевості та намагаються досягнути своєї точки, аби вразити її. Для їх виявлення використовують мобільні групи та акустичні засоби розвідки, тобто можна по звуку виявити, де безпосередньо знаходиться цей дрон. БПЛА також можна виявити по поверхні розсіювання, а радіолокаційні засоби дозволяють виявляти невеличкі повітряні цілі", - підкреслив експерт з оборонних технологій.

Український всюдихід евакуює поранених і перетинає Дніпро

Ми розуміємо, які зараз складні умови навколо Кліщіївки та на інших ділянках фронту. Військовим потрібні технічні засоби - машини та всюдиходи. Звісно, там є ворожі FPV дрони, які можуть атакувати наших воїнів, але ми розуміємо, що необхідно шукати технологічні варіанти допомоги ЗСУ.

Керівник проєктів української компанії-розробника "ТАХАЛ" Ігор Корнілов розповів, що для евакуації пораненого на відстані 5 кілометрів платформа "ТАХА" може доставити його до місця надання допомоги за менш ніж 30 хвилин.

"Головна ідея в розробці цих платформ була в тому, щоб створити всюдихід з дистанційним керуванням, але спроможного пересуватися по найскладніших типах місцевості. Тобто повалені дерева, болота, водойма, сніг та навіть лід", - пояснив він.

На фото: універсальна платформа "ТАХА"

Фото: taha-utv.com

Важливим моментом, який має задовольнити українських військових є впровадження систем зв’язку, які будуть стійкими до технічних засобів російських РЕБ. Нині компанія працює саме над цим.

"Є особливий момент стосовно вибору системи зв’язку саме для наших платформу, оскільки вони використовуються у складніших ландшафтах. Тобто забезпечити зв’язок непросто для наземного роботизованого комплексу, а для роботизованого комплексу, який пересувається через лісосмуги, пагорби, воду - задача, скажімо так, із зірочкою. У будь-якому разі ми постійно консультуємося із колегами з платформи Brave1 у цих питаннях. Один із їхніх розробників нині допомагає нам, тому ми намагаємося пришвидшити вибір необхідної системи та впровадити її в серійне виробництво", - підсумував Корнілов.

Також ці платформи можуть переміщуватися через річку Дніпро, наприклад на Херсонщині, адже там ускладнене використання будь-якої техніки. "ТАХА" окрім евакуації зможе доставляти провізію та матеріально-технічні засоби по воді.

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