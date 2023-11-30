Росія вкотре звинуватила Україну в атаці БПЛА по Бєлгородській області
Вранці 30 листопада міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на Бєлгородську область. Російська ППО начебто збила ціль
Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ППО ворога буцімто знищила безпілотник над територією Бєлгородської області.
- 29 листопада міністерство оборони Росії звинуватило Україну в нібито атаці безпілотника на Московську область.
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