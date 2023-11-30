Росія вкотре звинуватила Україну в атаці БПЛА по Бєлгородській області

Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ППО ворога буцімто знищила безпілотник над територією Бєлгородської області.