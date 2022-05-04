Росія намагається захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк, – британська розвідка

Про це зазначено у звіті британської розвідки, опублікованої у Twitter міноборони країни

"Найімовірніше, Росія має намір вийти за межі Ізюма, щоб захопити міста Краматорськ та Сєвєродонецьк. Захоплення цих міст зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для їхніх зусиль із відсікання українських сил у регіоні", – йдеться в повідомленні.



Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 3 травня, окупанти продовжують наступ під Ізюмом Харківської області. Для підтримки своїх військ на цій ділянці росіяни перекинули важкі міномети "Тюльпан" і реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч"

Днями радник голови Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що наступальні дії окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Ізюм та Кривий ріг не матимуть успіху і новий можливий наступ Росії теж провалиться



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