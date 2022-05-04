Росія намагається захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк, – британська розвідка
Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні-тактичні групи та намагається вийти за його межі, щоб захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк
Про це зазначено у звіті британської розвідки, опублікованої у Twitter міноборони країни
"Найімовірніше, Росія має намір вийти за межі Ізюма, щоб захопити міста Краматорськ та Сєвєродонецьк. Захоплення цих міст зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для їхніх зусиль із відсікання українських сил у регіоні", – йдеться в повідомленні.
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