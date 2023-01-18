Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що постачання дизеля з російських портів до Туреччини зросли в грудні 2022 року до понад 750 тис. тонн і склали 5,05 млн тонн у 2022 році проти 3,99 млн тонн у 2021 році. З початку січня Росія вже поставила до Туреччини близько 450 тис. тонн дизельного пального.

Постачання дизельного пального з Росії до Марокко зросли до 735 тис. тонн у 2022 році (минулого року це було лише 66 тис. тонн) та склали близько 140 000 тонн з початку 2023 року.

Кілька вантажів також поставлялися з Росії в Гану, Сенегал, Лівію, Уругвай і Кот-д'Івуар. Тим часом Європа, як і раніше, імпортує основний обсяг російського дизельного пального та заповнює свої резервуари.

Європейський союз погодився на повну заборону імпорту російських нафтопродуктів з лютого 2023 року. Агентство зазначає, що ембарго ЄС вплине не лише на перенаправлення постачань російського дизельного пального, а й на обмеження цін, які планує запровадити коаліція Великої сімки.

Тому РФ збільшила постачання дизельного пального до Туреччини та Марокко, намагаючись змінити маршрути своїх нафтопродуктів перед ембарго ЄС.

У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу. Обмеження стосується російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено. Такий крок покликаний позбавити Росію наддоходів унаслідок продажу нафти.

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського союзу

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