Про це він повідомив в ефірі телемарафону, пише "Радіо Свобода".

"Ці терористи не можуть нас подолати військовим шляхом. У них є велике завдання на сьогодні спробувати з травня по жовтень дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Для нас це дуже небезпечно з урахуванням наявності, на жаль, на нашій території (агентів). СБУ майже щодня звітує про колаборантів, зрадників, яких вони знаходять", – сказав Данілов.

За його словами, наприклад, в останні два-три тижні активізувався політичний процес всередині країни.

"Хтось придумав собі, що будуть вибори в жовтні. Я взагалі не розумію, як вибори можуть відбуватися під час війни. Хтось вкинув цю ситуацію – і деякі діячі, які в минулому мали бізнес із Медведчуком, зараз об’єднуються і пробують розхитати країну. Я хотів би звернутися до них із простим проханням: "Схаменіться!" Майте на увазі, що війна не закінчиться, поки ми не звільнимо всі наші території. Потім будете займатися політикою, популізмом. А зараз треба в єдиній системі координат, пліч-о-пліч працювати на країну", – додав Данілов.