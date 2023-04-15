Росія не має успіху на полі бою, то ж спробує дестабілізувати ситуацію в Україні, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попередив про ймовірні спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Україні
Про це він повідомив в ефірі телемарафону, пише "Радіо Свобода".
"Ці терористи не можуть нас подолати військовим шляхом. У них є велике завдання на сьогодні спробувати з травня по жовтень дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Для нас це дуже небезпечно з урахуванням наявності, на жаль, на нашій території (агентів). СБУ майже щодня звітує про колаборантів, зрадників, яких вони знаходять", – сказав Данілов.
За його словами, наприклад, в останні два-три тижні активізувався політичний процес всередині країни.
"Хтось придумав собі, що будуть вибори в жовтні. Я взагалі не розумію, як вибори можуть відбуватися під час війни. Хтось вкинув цю ситуацію – і деякі діячі, які в минулому мали бізнес із Медведчуком, зараз об’єднуються і пробують розхитати країну. Я хотів би звернутися до них із простим проханням: "Схаменіться!" Майте на увазі, що війна не закінчиться, поки ми не звільнимо всі наші території. Потім будете займатися політикою, популізмом. А зараз треба в єдиній системі координат, пліч-о-пліч працювати на країну", – додав Данілов.
- Напередодні Данілов повідомив, що ЗСУ мають декілька варіантів розвитку подій на фронті, бо це залежить від багатьох факторів, що оцінюються кожного дня – рішення буде ухвалено в останній момент.
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