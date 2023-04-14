Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя", - наголосив він.

Все вирішуватиметься в останній момент, коли буде ухвалюватися остаточне рішення, каже посадовець.

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"Наші захисники мають не один, не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті, бо це залежить від багатьох факторів, що оцінюються кожного дня", - зазначив секретар РНБО.

В українського керівництва, як додає Данілов, немає розмов лише про контрнаступ: "У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів 1991 року. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може".