Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"У військово-політичному керівництві держави прекрасно знають та розуміють, що окупанти намагаються закріпитися на тій території, яку вони вже окупували.Росіяни будують ешелоновану оборону в Херсонській області. Ворог готується відбивати контрнаступ Збройних сил України", - розповів Плетенчук.

Плетенчук також наголосив, що ворог не відмовився від планів захопити весь Південь України.

"Ворог не відмовився від захоплення всього Півдня України й надалі виконуватиме забаганки свого бункерного фюрера. Ми розуміємо, для чого їм весь Південь України. Економічна блокада України та вихід до морських портів - головна причина атак росіян на наші південні міста. І звісно ж вони мріють про сухопутний коридор до невизнаного Придністров’я з подальшою окупацією Молдови", - додав Плетенчук.

27 червня по Одещині нанесено ворожий ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М

Вранці 28 червня обстрілів зазнав Миколаїв, а також низка населених пунктів Миколаївської області



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