Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Передовсім поставимо питання, чи Європі загрожує війна з Росією? На мою думку - ні. Оскільки українська армія так потужно шокувала й понищила російську армію, що росіяни зараз бояться ту війну з Україною програти. Отже, навіть не думають проте, щоб напасти на Польщу чи на Литву, бо не мають стільки війська і не мають сил, щоб із ким-небудь починати чергову авантюру. Тому зараз українці борються в ім’я всієї Європи", - зазначив Скшипчак.

Польський військовий додав, що Збройні сили воюють за Європу, тому європейці повинні надати Україні все, що вони можуть.

"На вас лежить зараз увесь тягар війни з Росією. Нам нічого не загрожує. Тому все те, що ми маємо і можемо вам дати, повинні вам дати. Бо ви боретесь за нас. Європа повинна це зрозуміти, що ви боретесь в ім’я Європи і за наші інтереси, за нашу свободу. І, щоб могли ефективно боротися, вам потрібна зброя та амуніція. Треба вичистити склади, треба дати усе, що тільки можна дати", - зауважив Вальдемар Скшипчак.

Відзначимо, що напередодні до українського бюджету надійшли $1,7 млрд грантової допомоги США.

Рада ЄС схвалила надання Україні 1 млрд євро, який повинен надійти до кінця липня.

12 липня стало відомо, що Національний банк України отримав від уряду Швеції 577,7 млн шведських крон (або майже 1,7 млрд гривень у еквіваленті) на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки Збройних Сил України.

15 липня стало відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю для Financial Times розповів, що на полі бою відбудуться серйозні зміни на користь України. Це може відбутися вже до кінця року.

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