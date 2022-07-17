Росія не загрожує Європі, адже ЗСУ дали такого прочухана росіянам, що вони бояться програти війну, - польський генерал Скшипчак
Генерал Збройних Сил Польщі Вальдемар Скшипчак вважає, що країна-агресорка Російська Федерація не загрожує Європі, адже Збройні сили України дали росіянам настільки потужного прочухана, що окупанти бояться програти війну
Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Передовсім поставимо питання, чи Європі загрожує війна з Росією? На мою думку - ні. Оскільки українська армія так потужно шокувала й понищила російську армію, що росіяни зараз бояться ту війну з Україною програти. Отже, навіть не думають проте, щоб напасти на Польщу чи на Литву, бо не мають стільки війська і не мають сил, щоб із ким-небудь починати чергову авантюру. Тому зараз українці борються в ім’я всієї Європи", - зазначив Скшипчак.
Польський військовий додав, що Збройні сили воюють за Європу, тому європейці повинні надати Україні все, що вони можуть.
"На вас лежить зараз увесь тягар війни з Росією. Нам нічого не загрожує. Тому все те, що ми маємо і можемо вам дати, повинні вам дати. Бо ви боретесь за нас. Європа повинна це зрозуміти, що ви боретесь в ім’я Європи і за наші інтереси, за нашу свободу. І, щоб могли ефективно боротися, вам потрібна зброя та амуніція. Треба вичистити склади, треба дати усе, що тільки можна дати", - зауважив Вальдемар Скшипчак.
- Відзначимо, що напередодні до українського бюджету надійшли $1,7 млрд грантової допомоги США.
- Рада ЄС схвалила надання Україні 1 млрд євро, який повинен надійти до кінця липня.
- 12 липня стало відомо, що Національний банк України отримав від уряду Швеції 577,7 млн шведських крон (або майже 1,7 млрд гривень у еквіваленті) на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки Збройних Сил України.
- 15 липня стало відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю для Financial Times розповів, що на полі бою відбудуться серйозні зміни на користь України. Це може відбутися вже до кінця року.
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