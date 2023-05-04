Росія не змогла домовитися з Індією щодо торгівлі у рупіях, - Reuters
Індія та Росія призупинили зусилля щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях. Місяці переговорів не змогли переконати Москву брати індійську валюту
Про це інформує Reuters.
Це стало серйозною невдачею для індійських імпортерів дешевих енергоресурсів з Росії, які чекали на постійний механізм оплати в рупіях, щоб знизити витрати на обмін валюти.
РФ вважає, що за великого дефіциту торговельного балансу на користь Росії річний профіцит рупій перевищить 40 млрд доларів, якщо такий механізм буде розроблений, і думає, що накопичення рупій "небажане", - повідомив індійський чиновник.
Рупія не є повністю конвертованою. Частка Індії у світовому експорті товарів становить близько 2%, і ці чинники зменшують необхідність інших країн тримати рупії.
Індія почала вивчати механізм розрахунків у рупіях з Росією невдовзі після вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року, але повідомлень про операції в рупіях не надходило. Більшість торгівлі ведеться в доларах, але все більше операцій здійснюється в інших валютах, таких як дирхам ОАЕ.
Обидві сторони говорили про полегшення торгівлі у місцевих валютах, але принципи були формалізовані.
Росії незручно тримати рупії, і вона хоче, щоб їй платили у китайських юанях чи інших валютах, сказав другий представник індійського уряду, який брав участь в обговореннях.
"Ми не хочемо більше просувати розрахунки в рупіях, цей механізм просто не працює. Індія перепробувала все, що ми могли, щоб спробувати змусити це працювати, але це не допомогло", - сказало третє джерело.
За словами іншого індійського урядовця, після вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року імпорт Індії з Росії зріс до 51,3 млрд доларів до 5 квітня з 10,6 млрд доларів за той же період попереднього року.
- Індійські високопосадовці ствердили, що поставки військових товарів РФ до Індії призупинені - країни прагнуть знайти платіжний механізм, який не порушує санкції США.
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