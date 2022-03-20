Росія не змогла отримати контроль у повітрі, тому розраховує на зброю дальньої дії, - Британська розвідка
У Британській розвідці поділились своєю новою інформацією про ситуацію в українському небі і війну з РФ
Про це повідомляє офіційний Twitter Міноборони Великої Британії.
"Повітряні сили та війська протиповітряної оборони України продовжують ефективно захищати повітряний простір України. Росія не змогла отримати контроль у повітрі, тому розраховує на зброю дальньої дії, запущену з російського повітряного простору для ударів по цілях в Україні. Отримання контролю над повітрям було однією з головних цілей Росії в перші дні конфлікту, і їх нездатність зробити це значно загальмувала їхній операційний прогрес", - повідомили в Міноборони.
- 19 березня міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що РФ використовує мирні переговори з Україною для перегрупування військ.
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