Росія ніколи не допустить демократичного розвитку колишніх республік СРСР, - Портников
Журналіст Віталій Портников переконаний, що Росія не може допустити, щоб поруч з нею існували демократичні колишні радянські республіки
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Успіх та розвиток України стане ударом по вибору російського народу. Вони завжди пояснювали, що ми бідні, а вони багаті. Це все луснуло, коли розпочалася війна і вони почали красти жіночу білизну та унітази. Росіяни також розповідали, що ми не можемо мати ефективну державу. Це теж луснуло. Оскільки виявилось, що ми маємо сильні Збройні сили України, які є інституцією. Таких інституцій в нас чимало", - пояснив Портников.
Журналіст переконаний, що в Росії не можуть допустити демократичного існування колишніх радянських республік.
"Росія не може собі дозволити розкоші, щоб поруч з нею існували демократичні колишні радянські республіки. І тому вони вважають, що їх потрібно знищити, або ці країни не мають стати частиною західного світу", - додав він.
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