Росія обмежила імпорт помідорів з Білорусі

Як наголосили у відомстві, подібне продиктовано "метою збереження фітосанітарного добробуту і запобігання поширенню карантинного об'єкта на території РФ", наводить подробиці Еспресо.TV.



За даними російської сторони, в помідорах білоруського ВАТ "Дорорс" 23 липня нібито було виявлено "12 випадків вірусу мозаїки пепіно (Pepino mosaic virus)".



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Тож РФ зобов'язала офіційний Мінськ провести розслідування й "надати інформацію про проведені заходи на адресу російського відомства". А доти томати зазаначеної білоруської компанії до Росії не впускатимуть.



На думку білоруських політологів, рішення Россільгоспнагляду має полдітичне підґрунтя.





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