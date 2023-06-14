Росія обстріляла Херсон: постраждали двоє волонтерів, у тому числі іноземець
У середу, 14 червня, російські загарбники обстріляли Херсон, травмувавши двох волонтерів
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Близько 18:50 російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, окупанти стріляли з мінометів.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
8 червня внаслідок обстрілу Росією Херсона постраждали 9 людей, зокрема волонтер із Німеччини, рятувальники та поліцейський.
9 червня т.в.о. директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Михайло Гриб заявив, що окупанти вимагають гроші у волонтерів, які готові евакуювати людей з окупованого міста Олешки, підтопленого внаслідок руйнування ГЕС.
12 червня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі Еспресо повідомив, що окупанти розмістили позиції на дахах підтоплених будинків лівобережної Херсонщини та обстрілюють людей, які намагаються евакуюватися з місцевостей, підтоплених унаслідок підриву Росією Каховської ГЕС.
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